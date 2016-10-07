Разгром боевиков: в Балыкчи прошли учения «Рубеж-2016»

Сегодняшнее утро в Балыкчи Иссык-Кульской области выдалось неспокойным.

Над городом летали вертолеты, истребители, слышались залпы орудий и грохот танков. В последний раз такое здесь было 12 лет назад. Тогда, как и сегодня, на учебном полигоне «Эдельвейс» проходили тактические учения «Рубеж».

Полигон под «Градом»

По легенде незаконные вооруженные формирования проникают на территорию условного государства Туран. Первыми в бой с ними вступают пограничники, а затем подключаются Коллективные силы быстрого развертывания ОДКБ.

Огонь ведется с земли и воздуха. Каких-то полчаса, и первая группа террористов обезврежена.

Следом военным поступает информация, что к ним движется еще одна группа террористов. В бой вступают установки «Град», штурмовики, вертолеты, дальние бомбардировщики ТУ-22МЗ.

Военные тут же предупреждают журналистов, чтобы близко к месту действий не подходили. Сегодня стрельба ведется из боевого оружия.

Учения завершаются в течение полутора часов.

К чему готовятся военные?

Военные отмечают, что отрабатывали вопросы планирования и применения коллективных сил в ходе контртеррористической операции в горных условиях. Подразделения вооруженных сил получили практику в планировании операции и организации взаимодействия между видами и родами войск.

«Бойцы повысили полевую выучку в ходе проведения совместных практических действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований», - рассказывает первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Кубанычбек Орозматов.

Для учений выбрали более чем актуальную тему – борьба с терроризмом не только в Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Что же касается ОДКБ, то у нее своя задача - защищать границы стран-участниц.

«Перед ОДКБ и коллективными силами стоит задача обеспечить целостность границ и неприкосновенность государств. А в случае необходимости – применить имеющиеся ресурсы для уничтожения тех, кто посягнет на наших братьев, наших союзников по ОДКБ», - пояснил начальник Объединенного штаба сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Во время нынешних учений «Рубеж-2016» задействовали различные рода войск. Но основное внимание уделили коллективным авиационным силам. Их создали на базе ОДКБ совсем недавно.

В «Рубеже-2016» наибольшую нагрузку по авиации несли Кыргызстан и Россия.

Воевать не хотим, но тренировка не помешает

Военные отмечают, что современные вызовы и угрозы безопасности в регионе и мире диктуют необходимость объединения единомышленников и сплачивания усилий для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«Надеюсь, нам никогда не придется в реальности использовать Коллективные силы ОДКБ. Но лучше быть готовыми к возможным вызовам. Поэтому необходимость в военных учениях всегда будет», - отметил начальник Генерального штаба КР Райимберди Дуйшенбиев.

В учениях задействовали более 1 тысячи военнослужащих, 200 единиц вооружений и боевой техники и почти столько же самолетов и вертолетов.

Руководители учений и наблюдатели высоко оценили подготовку воинских контингентов, участвовавших в «Рубеже-2016».