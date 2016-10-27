Сгоревший «Таатан»

Вчера в Бишкеке на складах торгового комплекса «Таатан», расположенного по улице Целиноградской, 26, произошел пожар. Сообщалось, что огонь охватил площадь в 350 квадратных метров. Причиной возгорания послужила ошибка при монтаже электропроводки.

Сумма причиненного ущерба пока неизвестна.

По словам сотрудников правоохранительных органов, находящихся на месте пожара, хозяйка склада пребывает в шоковом состоянии.