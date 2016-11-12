Больная голова, и помидоры на балконе

Накануне парламентская фракция «Ата Мекен» озаботилась проблемой сокращения в республике земель сельскохозяйственного назначения и решила провести выездное заседание в Байтикском айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области, чтобы на примере конкретного села убедиться, к чему привела многолетняя политика государства в земельном и жилищном вопросах. Вернее, отсутствие этой политики.

На нет и суда нет?

В холодном обшарпанном здании местного айыл окмоту собрались депутаты Жогорку Кенеша, чиновники районного и айыльного масштабов, местные жители.

Первым взял слово лидер фракции Омурбек Текебаев и рассказал, что если у правительства отсутствует жилищная программа, то власти на местах решают этот вопрос как могут, в меру своих знаний и возможностей.

- Мы просили и прежнее правительство, и новому составу сказали, что нужно особое внимание уделить стратегии развития территорий. В Кыргызстане нет жилищной программы, в городах, селах не определены вопросы обеспечения жильем, к сожалению, не определены и стратегии их территориального развития. У них нет ни земли, не денег, а сегодня это проблема касается 1,5 миллиона человек, - сказал глава парламентской фракции.

Все пропало, шеф!

Депутат от общего перешел к частному.

- С 2006 года 263,9 гектара земель трансформировано под строительство жилья. Из этого числа 118 га было в госсобственности, 145 - в частной собственности, из них 164 га составили поливные земли, более 100 - богарные, - сказал Омурбек Текебаев и обратился главе айыл окмоту Эркину Алымбекову, чтобы тот рассказал, как обстоят дела с земельным вопросом в их округе.

- До этого все, что можно было трансформировать, трансформировали и отдали людям. Остались только богарные земли и пастбища, а также долевые земли сельчан, - вяло отрапортовал местный чиновник.

Он также рассказал, что есть еще запасные земли, которые они тоже намеревались трансформировать и пустить по привычке на коммерческие и иные цели. Но правительство не дало разрешение на перевод земель сельхозназначения под строительство жилья.

- Из десяти обращающихся к нам заявителей семеро - по земельным вопросам. 480 сельчан стоят в очереди, и она с каждым днем увеличивается, - сказал Эркин Алымбеков.

Омурбек Текебаев пояснил районным чиновникам, что нельзя решать жилищные проблемы сельчан путем раздачи поливных земель, ибо в соответствии со стратегией развития страны каждый год в республике необходимо увеличивать площадь поливных земель на 10 тысяч гектаров.

Кому это выгодно

Как рассказал лидер фракции, на территории Байтикского айыльного аймака ситуация с земельным вопросом такова: начиная с 2006 года сельхозземли - по 5, 8, 10, 12, 16 гектаров - стали трансформироваться под строительство. Эти участки скупили бизнесмены и, разделив на более мелкие, стали их перепродавать по более дорогой цене, учитывая близость к столице.

- Подобная участь постигла Сокулукский, Аламудунский районы Чуйской области и Кара-Суйский район Ошской области, - сказал Омурбек Текебаев.

С нардепами согласились местные чиновники, признав, что бизнесменам выгоднее перепродавать участки, чем заниматься сельским хозяйством. По этому поводу депутат Бахадыр Сулейманов заметил, что если дело так пойдет и дальше, то скоро придется выращивать помидоры на балконах, так как не останется пашни.

Он усомнился в необходимости столь масштабной, по местным меркам, трансформации земель. На его вопрос, на сколько за последние 10 лет увеличилось население, глава айыл окмоту ответил, что рост незначительный.

- Если большого роста населения нет, зачем тогда еще хотите трансформировать земли? - поинтересовался Бахадыр Сулейманов.

Зри в корень!

Видя, что ответы не удовлетворяют гостей из «Белого дома», чиновники начали переводить стрелки на другие ведомства.

- Есть Гипрозем, Департамент водного хозяйства, они и дают заключение, какие земли богарные, какие поливные, - сказал первый заместитель главы Аламудунского района Касым Чодуев.

Омурбек Текебаев ответил, что с точки зрения закона нарушений нет, необходимо выяснить, на каком основании специалисты выносили подобные заключения. И, самое главное, нужно обеспечивать продовольственную безопасность страны и не остаться совсем без пашни.

После небольшого заседания депутаты решили проехать к развилке дорог, ведущих в несколько сел - Байтик, Таш-Добо, Кашка-Суу и другие, где на обширных богарных землях активно застраивается новый жилмассив на 35 гектаров .

- Как эта земля стала богарной? Старожилы говорят, что в колхозные времена здесь выращивали овощи, - задался вопросом Омурбек Текебаев.

- Когда подняли первичные и правоустанавливающие документы, увидели: земли в самом начале уже были розданы как богарные, - рассказала начальник Аламудунского районного управления ГРС Бегайым Токтомушева.

Глава фракции снова спросил, как такое могло произойти. Чиновники отвечали, что все изначально именно так и было.

«Дискуссия» продолжалась еще долго. Чиновники твердили свое, а депутаты решили провести расследование и узнать, каким образом 35 гектаров земли, где есть вода, стали богарными, и кто и с какой целью их купил. Также было решено доработать законы, регулирующие земельные отношения. Ключевым моментом назвали следующее условие: если человек, купивший землю в сельской местности, не будет использовать ее по назначению в течение трех лет, ему придется вернуть ее государству.

Что имеем не храним…

Как заметил Омурбек Текебаев, правительство не один год ломает голову над тем, как построить оросительные каналы в Баткене, провести трубы для полива в Аксыйском районе, а в это время «золотые земли» Аламудунского района распродают под строительство домов и зданий, вместо того чтобы выращивать на них сельскохозяйственную продукцию.

Фото ИА «24.kg».