Ледяные заторы в Бишкеке: уроки усвоили?

Зима 2012 года бишкекчанам, особенно тем, кто живет и работает вдоль реки Ала-Арчи, запомнилась ледяными заторами. Тогда река вышла из берегов и затопила несколько домов и дворов. В этом году Министерство чрезвычайных ситуаций снова высказало опасение, что из-за неожиданного потепления строптивая речка может показать свой нрав. ИА «24.kg» решило проверить проблемные места, где в 2012 году возникали заторы, и увидеть, как обстоят дела сегодня.

Дело - труба

В 2012 году ледяной затор образовался в акведуке возле центрального офиса Бишкекводоканала на пересечении улиц Масалиева (Южная магистраль) и Малдыбаева.

Установленная поперек труба оказалась слишком близко к поверхности воды, что и явилось причиной ледяной пробки. Сейчас этой трубы нет. Как рассказал заместитель главы Октябрьского района Таалай Акматбаев, было две преграды для нормального прохождения воды – труба, установленная для пропуска поливной воды в парк «Ата-Тюрк», и бар «111», построенный на реке. Мэрия несколько лет требовала, чтобы владелец перенес строение. Пока безрезультатно.

Как отметил чиновник, в районе постоянно отслеживают ситуацию на реке.

Вторым участком, где ледяная вода грозилась выйти из берегов, был район возле популярного ранее магазина «Космос», ниже улицы Ахунбаева. Там преградой водному потоку стали шлюзы предприятия «Горводремхоз». Шлюзы и сегодня стоят, но чтобы предотвратить заторы, работники предприятия разбивают лед на реке.

Подстелили соломку

Самая масштабная проблема в 2012 году возникла в районе Ошского рынка. Тогда река затопила несколько дворов, расположенных вблизи базара. Работу МЧС и городских служб, привлеченных для ликвидации ледяных заторов на реке, осложняли незаконно установленные предпринимателями рынка конструкции. Тогда МЧС пришлось даже проводить взрывные работы для пропуска воды.

Урок городские власти учли. Сегодня участок реки, проходящей через базар, полностью очищен, каких-либо препятствий на пути воды нет.

Как рассказали в пресс-службе МЧС КР, их ведомство будет задействовано только пост-фактум, а профилактикой и очисткой реки должны заниматься местные власти.

Любимый город может спать спокойно

По словам директора «Горводремхоза» Радика Жумабек уулу, они круглосуточно отслеживают ситуацию на реках Ала-Арча и Аламедин и каких-либо опасений, что где-то может образоваться затор, у них нет.

- С потеплением, которое уже наступило, увеличивается объем воды на реках, но ситуация под контролем, - уверил глава водного хозяйства города.

Не менее оптимистичную картину обрисовал и первый заместитель главы Первомайского района столицы Канат Бейшенов.

- В 2012 году заторы случились из-за резких перепадов температуры, которая днем поднималась до +6, а ночью опускалась до -28. Сегодня ничего подобного не наблюдается. Но власти наготове. Запаслись дизтопливом, мешками с песком, техникой, провели два заседания штаба по этому вопросу у вице-мэра, - рассказал чиновник.

Заседания – это, конечно, сила. Но причин не доверять сотрудникам разных ведомств, стоящих на страже нашей безопасности, пока нет.