ЛОВЗ: Не пугайтесь нас

В серый декабрьский день перед входом в здание столичного цирка многолюдно: повсюду детвора. Одни ребята заходят внутрь, другие садятся в красный двухэтажный автобус, по-видимому, привезенный из Лондона. Эти дети - участники акции, которая ставит своей целью привлечь внимание общественности к страдающим аутизмом и в целом имеющим проблемы со здоровьем.

Прекрасные художники

Как рассказала пиар-менеджер общественного объединения «Рука в руке» Чолпон Узакбаева, акция носит название «Мы разные, мы вместе».

- Автоколонной мы проедем по улицам Бишкека, остановимся на центральной площади и будем раздавать бюллетени, в которых рассказывается о разных видах инвалидности, чтобы люди знали и не боялись, - сказала она.

По словам Чолпон Узакбаевой, сегодня у сотрудников общественного объединения много дел, они организуют благотворительную ярмарку и концерт, подготовленный детьми с аутизмом.

- Вы знаете, наши дети - прекрасные художники, вы удивитесь, увидев их творения, а еще они делают красивые поделки из глины, - похвалила ребят Чолпон.

Кроме того, в одном из торговых центров художник Укей Мураталиева, которая сама имеет проблемы со здоровьем, проведет для всех желающих так называемый «Урок доброты», где она расскажет, насколько важно быть лояльным и терпимым к детям с ЛОВЗ.

- Вы знаете, в регионах некоторые родители стесняются своих детей-инвалидов, прячут их от общества, - говорит представитель общественного объединения.

Такое, по ее словам, происходит от незнания, что дети с ограниченными возможностями здоровья - такие же члены общества, как все.

По словам Чолпон Узакбаевой, сегодня в КР около 3 тысяч детей с аутизмом. Всего же, сообщил директор Национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев, в республике 28 тысяч 200 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Самый лучший ребенок на свете

Почти всех детей сопровождают их родители. Виктория на эту встречу привела своего 5-летнего сына.

- У моего ребенка синдром Дауна, но он самый лучший на свете, - говорит мама.

По ее словам, подобные акции очень важны для детей. Они с нетерпением ждут своего выступления на концерте, хотят показать, на что способны. И обществу тоже нужно привыкать не сторониться этих детей, жить рядом с ними и помогать решать их проблемы.

Дети погуляли возле кинотеатра «Ала-Тоо», и красный автобус с детьми двинулся дальше, чтобы заявить миру: «Мы разные, но мы вместе».