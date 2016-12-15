Скандал в школе №61: to be continued

Который месяц в столичной авторской физико-математической школе №61 не утихают споры. Сначала ее руководство обвинили во взяточничестве, потом учителя начальных классов – в насилии над детьми.

Однако факты избиения ребенка и вымогательства не подтвердились. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Казалось бы, конфликт исчерпан, и ничто больше не мешает вести качественные уроки.

Но накануне родителям 2-го класса «г» стало известно, что их классного руководителя Людмилу Клок увольняют в связи с исчерпавшим себя конфликтом.

Напомним, все началось с жалоб одной из мам, у которой в этом классе учится ребенок, Эльмиры Исаевой. Она требовала уволить сразу трех педагогов - завуча начальных классов, классного руководителя и директора школы. После проверки члены комиссии рекомендовали перевести Клок в другой класс в той же параллели.

Но остальных родителей такой вариант не устроил. «Почему должны страдать сорок детей из-за жалоб одной мамы? Не легче ли ей самой перевестись в другой класс?» - задаются они вопросом.

«Из-за конфликта наши дети уже два месяца остаются без постоянного учителя. Срывается учебный процесс, дети получают ежедневный психологический стресс, плачут и не хотят идти на уроки, если нет Людмилы Анатольевны», - написали родители в обращении на имя министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой.

Сегодня родители намеревались встретиться с чиновницей лично, но та оказалась на больничном.

Выслушивать претензии пришлось заместителю министра Токтобубу Ашымбаевой.

- Сейчас подойдет директор школы. Бишкекские школы имеют другой статус, поэтому все решения принимает столичное управление образования. А министерство не имеет права кого-либо убрать, назначить или поменять, - сразу заметила она.

- Людмила Анатольевна – замечательный педагог, дети к ней привыкли. На каком основании комиссия рекомендует директору школы ее уволить? Почему слово одной мамы перечеркивает слова всех 40 детей? Наши дети не дети? Или этот ребенок голубой крови? Маме хочется остаться в классе «г», а мы все должны лишиться учителя? Пусть одна мама перейдет в другой класс! Семеро одного не ждут. Это же закон жизни, - возмутилась одна из родительниц - Надира Касымова.

- Школа – это место, где дети учатся, где учитель преподает, а не где мама сводит счеты. Поправьте меня, если я не права, - добавила она. – Вы нас спросите: есть ли у нас претензии? Если бы были, мы бы все сегодня сюда не пришли. Мы не можем работать, потому что постоянно ходим на собрания.

- Мы видели, как мама пришла в школу, ее никто не тронул, никто не оскорбил. А она стоит во дворе и решает свои вопросы по телефону. А мы не люди, значит? В Кыргызстане все решается по знакомству? – продолжали мамы школьников.

- Не переводите вопрос в другую плоскость! – заметили чиновники от образования.

- Мы уже два месяца вас просим услышать нас, но вы не слышите. Просьба одна: оставить Клок во втором «г». Человек ни в чем не виноват. Есть документы, - добавила другая родительница, Гульзана Сасикова.

- Исаева на нас, родителей, тоже написала жалобы. За что мы были в РОВД, до сих пор не пойму. За что наказывают учителя? За поборы? Исаева сама ими занималась. Точно так же, как она сегодня ходит и жалуется, она ходила по нашим домам и требовала с нас деньги. Угрожала: если родители не сдадут требуемую сумму, ребенок не будет посещать школу, - отметила Гульзана Сасикова.

- Да, да! Так и было, - хором подтвердили собравшиеся.

- Исаева сама подтверждает, что собирала деньги под свою личную ответственность. Именно поэтому на собрании мы и сняли ее с родительского комитета. За что и началась война. Она воюет не с Клок, а с нами, родителями. Ей нужны были деньги. Когда мы попросили сдать кассу, она отчиталась только за 6 тысяч сомов, а остальные 52 тысячи вернула только через десять дней. Истратила наши деньги и не могла собрать сразу, - сказала Гульзана Сасикова.

- Исаева нам угрожает, нас трясли из РОВД, по ночам звонили, требовали отчитаться за смайлики в соцсетях… - продолжили жаловаться мамы. - Если ей не нравится школа, директор, коллектив, что тогда она хочет? Ну давайте мы все не придем, пусть тогда этот ребенок один учится в классе.

- Нам не дают квалифицированную замену, ведь у всех учителей своя нагрузка. Эти два месяца математику детям вел трудовик! Мой ребенок очень хорошо рисует, а трудовик не поверил и поставил «неуд». Это разве нормально? – задалась вопросом еще одна расстроенная мать.

- Не надо идеализировать Клок, хотя я тоже ее уважаю. Очень хорошо, что вы такие дружные. Но не надо давать оценку другим учителям. Не надо вмешиваться в производственные дела школы, - заметила начальник управления образования Сауле Мейрманова. - Вся сложность вашей ситуации в том, что вы втянули в конфликт своих детей. Давайте будем уважать решение администрации школы…

- Оставьте нам нашего учителя! Мы вас больше ни о чем не просим, - не дали ей договорить. – Оставьте в покое нас и наших детей! Если нас не услышат, мы пойдем дальше – в парламент, к президенту страны.

- Вашего учителя никто не увольнял. Работала целая комиссия, она вынесла свои рекомендации. Учителя перевели в другой класс. Это была производственная необходимость, - попыталась аргументировать Сауле Мейрманова. – Мне очень импонирует ваша солидарность. Мне это очень близко. Потому что сегодня - да, те, кто пишет жалобы, они правы, к сожалению… Но! Каждый должен делать свое дело. И директору школы виднее, куда перемещать учителя, кому снизить или увеличить нагрузку. Но когда речь идет об ультимативных вещах, вы загоняете в тупик и директора школы, и нас. Надо доверять школе, руководству.

Через час в министерство подошел и сам директор школы Юрий Низовский.

- Вчера мы с вами долго спорили, договорились и разошлись. А сегодняшний ваш поступок для меня оказался большой неожиданностью, - признался он. - Никто никого не устранял от работы…

- Вы нам скажите одно: остается ли Людмила Анатольевна у нас? Дайте обещание! – потребовали родители.

- Я заинтересован в любом хорошем учителе.

- То есть она остается?

- Конечно, - пообещал Юрий Низовский, добавив, что дальнейшие вопросы будут решаться вместе с управлением образования.

…Сегодня родители разошлись. До следующего раза?