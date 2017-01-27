Как провезти груз мимо таможни «Манаса»

После крушения турецкого «Боинга-747» возле аэропорта «Манас» все вдруг заговорили о контрабанде, которую ввозят в Кыргызстан воздушным путем.

Представьте, приземляется самолет с грузом около 100 тонн. Его быстро и незаметно должны разгрузить, а потом в обход таможенного оформления скрытно вывезти из терминала. Это среди вещей можно спрятать сотню незадекларированных сотовых телефонов. Замаскировать несколько тонн груза – проблема. Либо нужно усыпить бдительность таможенников.

А еще появились нелепые домыслы, что в аэропорту есть подземный тоннель, через который и вывозят товар с территории «Манаса». Его и отправился искать корреспондент ИА «24.kg».

Кто принимает грузы

Все грузы, поступающие в Кыргызстан самолетами (кроме багажа пассажиров), доставляют в ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Информация о прибывающих рейсах, объемах, весе здесь же.

Помните великолепных скакунов из Туркменистана, участвовавших во II Всемирных играх кочевников? Или машины премиум-класса и вертолет, выделенные Россией? Их принимали сотрудники компании.

В ЗАО два подразделения – воздушно-грузовой центр и цех бортового питания, о котором мы расскажем позже.

Проектная мощность воздушно-грузового центра – 100 тысяч тонн груза в год. Однако ежегодно он принимает до 24 тысяч тонн. Все отлажено так, что человека с подозрительной коробкой сразу заметит система видеонаблюдения. Камеры установлены везде, и за происходящим наблюдают круглосуточно.

Чтобы понять, на каком этапе пропадает или незаконно вывозится товар, мы решили проследить его путь от посадки самолета до погрузки в машину получателя.

Гляди в оба, а зри в три!

Сегодня компания должна принять три грузовых рейса. После посадки к борту самолета выезжают сотрудники воздушно-грузового центра на специализированной технике. У самолета уже находятся сотрудники таможни «Манас» и пограничной службы, которые получили информацию о количестве и весе прибывшего груза. Выгрузка происходит под их контролем.

Далее груз поступает на склад ВГЦ, где сотрудники таможни досматривают его на предмет запрещенных к ввозу товаров.

При поступлении груза на склад диспетчер оповещает клиента о прибытии товара. Чтобы получить груз, необходимо опять обратиться к этому диспетчеру, получить накладные, сверить их. На руки выдается запечатанный пакет с документами для работников таможни. Только они могут его вскрыть, пересчитать инвойсы и поставить печати.

После прохождения бюрократических процедур кладовщик проверяет все необходимые отметки, печати таможни, подтверждающие факт таможенного оформления, и лишь после выдает груз, предварительно взвесив его.

Учет груза автоматизирован и регистрируется в базе данных, куда вносится вся информация о типе и количестве груза, его получателе. Доступ к базе данных имеет и таможня «Манас».

- Может ли кто-нибудь из грузчиков или посетителей незаметно вынести коробку? – спрашиваю у директора ВГЦ Аскара Осмоналиева.

- Это исключено. Служба охраны и сотрудники таможни следят через видеонаблюдение за тем, что происходит. Если кто-то идет по территории с коробкой, у него попросят документы. Любой человек должен доказать, что это его груз и он проходит либо прошел таможенное оформление.

- Находят ли при досмотре что-нибудь незаконное - наркотики, экстремистскую литературу, взрывчатые вещества?

- Бывает и такое. Однажды в Индию отправляли личные вещи. При досмотре через сканер в одной из колонок обнаружили непонятное вещество. Владелец сказал, что ничего не знает об этом. Когда колонку вскрыли, там оказалось 7 килограммов наркотиков.

Наркотики, золото, валюта

На складе временного хранения грузов находятся камеры охлаждения, глубокой заморозки и для опасных веществ или особо ценных.

Любой отправитель может указать в декларации, что груз особо ценный, однако за это придется заплатить.

Несмотря на такой контроль, товар все равно может потеряться. В частности, это касается маленьких посылок. Большинство авиаперевозчиков работают с крупными поставщиками. Оставшиеся места в самолете заполняют мелкими товарами.

Так как с некоторыми странами у Кыргызстана нет прямого авиасообщения, товар отправляют транзитом. Например, из Кореи могут отправить в Стамбул, а оттуда в Бишкек. Зачастую владелец груза не знает, каким рейсом летит его посылка и в каких странах побывала. Его интересует ценовая политика, а в этом случае она оказывается привлекательнее.

Вот из Кении привезли голландские розы. В Бишкек они попали через Турцию. Владелец просит не помещать их в холодильную камеру, обязуясь вывезти товар в течение дня. Работники грузового терминала - в большинстве своем мужчины - соглашаются, так как понимают: расходы за хранение автоматически добавят в стоимость цветка, а им еще предстоит покупать своим женщинам букеты к праздникам.

А контрабанда где?

Авиакомпании предпочитают разгружаться в Бишкеке не только из-за низкой стоимости топлива, но и быстрой, слаженной работы грузового терминала. «Манас Менеджмент» разгружает самолет за два часа и тут же отдает груз владельцу. В том же Алматы процедура занимает до недели.

Попасть на перрон не так просто. Даже при наличии пропуска меня все равно не впустили. Служба охраны аэропорта запросила информацию в бюро пропусков, но, даже получив разрешение, не позволила мне присутствовать при разгрузке самолета в сопровождении директора ВГЦ. За нами пристально следил мгновенно прибежавший на место сотрудник аэропорта «Манас».

Увидев всю цепочку, по которой проходит груз с момента его выгрузки из самолета до выдачи получателю, стало ясно, что воздушным путем провести контрабанду практически невозможно.

Сотрудники таможни «Манас» заявили, что возможность вывоза двух фур контрабандного груза с территории аэропорта исключена. Бывают лишь случаи сокрытия грузополучателями определенных товаров, которые таможенники и пытаются выявить.