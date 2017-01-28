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Акция памяти жертв крушения «Боинга-747» прошла в Бишкеке
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Акция памяти жертв крушения «Боинга-747» прошла в Бишкеке

28/01/17 15:31, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Акция памяти жертв крушения турецкого транспортного «Боинга-747» в селе Дачи СУ прошла сегодня в Бишкеке.

 

На площадь перед памятником Уркуе Салиевой пришли горожане, родственники жертв трагедии, деятели искусства и кино, представители религиозных организаций и некоторые чиновники.

 

 

Перед памятником, на стендах фотографии погибших, фрагменты работы спасателей.

 

«Как показала трагедия, простые люди отреагировали на буде в первую очередь. Народ показал, что солидарность, умение сплотиться – это самое главное в сложное время», - сказала организатор акции, телеведущая Ассоль Молдокматова.

 

 

Заместитель муфтия Кыргызстана Жоробай Шергазиев прочитал молитву, после присутствующие возложили цветы. 

 

«В такие времена мы должны поддерживать друг друга, оберегать. Прошу прошения у всех, у кого пострадали близкие в этой трагедии, пусть они простят нас. Считаю себя виновной, потому что мы должны бережнее относиться друг к другу», - заявила актриса театра и кино Назира Мамбетова.

 

 

Перед собравшимися выступил и дедушка Жакшылыка, мальчика, потерявшего всю свою семью. Он поблагодарил всех, кто разделил с ними горе и не оставил их одних в беде.

 

«Пусть подобная трагедия больше не повторится в Кыргызстане», - сказал он.

 

 

Как рассказала Ассоль Молдокматова, после того, как пройдут сороковины, они планируют высадить деревья на месте крушения авилайнера у аэропорта «Манас».

 

Всего в результате авиакатастрофы погибли 39 человек, среди которых четыре пилота «Боинга-747».  

 

URL: http://www.24.kg/reportazhi/44055/

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