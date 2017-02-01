Подстанция «Кемин»: гарантия независимости?

ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» организовало пресс-тур для СМИ на подстанцию «Кемин», которая и стала субъектом энергетической независимости, построенным руками братского китайского народа на его же кредит.

«Мы полностью независимая республика в плане электроснабжения, давняя мечта энергетиков осуществилась в прошлом году», - гордо воскликнул перед журналистами директор Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей НЭСК Таалайбек Ибраев.

Так вот ты какая, подстанция «Кемин»

Объект, расположенный у подножия холмов Кеминской долины, действительно образцовый.

Кирпичный забор, над которым проведен электрический ток (объект стратегический), гладкие, как паркет, бетонные дорожки, аккуратные строения: административные, технические, жилые и, конечно, сама подстанция. Все оборудование сверкают новизной.

Пишущей и снимающей братии глава Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей еще раз напомнил, для чего было построено это техническое чудо.

«На сегодня полностью закольцевали север страны. У нас всегда была проблема, когда в летнее время ремонтировали линию «509»: Токтогульская ГЭС – подстанция «Фрунзенская» (Чалдовар), мы всегда просили Казахстан и Узбекистан, чтобы они нас «перезапитали» на этот период, а сейчас мы их не просим, потому что можем «Фрунзенскую» отключить, через «Кемин» запитать и спокойно работать», - сказал директор ЧуПВЭС.

То есть электроэнергия, выработанная в Токтогулке, уже идет по двум линиям, соединяясь через подстанции на севере республики и образуя своеобразное кольцо. ПС «Кемин» соединена со всеми подстанциями в Чуйской, Иссык-Кульской областях и даже с подстанцией «Западная» города Алматы (Казахстан). Таким образом, она на себя взяла половину нагрузки, идущей по линии Токтогульская ГЭС – «Фрунзенская», что автоматически уменьшает аварийность.

Вместе с тем, как заметил энергетик, Кыргызстан, создав свое собственное энергетическое кольцо, не вышел из кольца среднеазиатского. Просто теперь электричество идет по собственной линии и по собственной территории.

Огнетушитель по-китайски

Возле главного щита управления, откуда собственно и управляется подстанция, с серьезным видом сидят специалисты из Поднебесной. Таалайбек Ибраев уточнил, что все оборудование китайского производства. Они будут работать до тех пор, пока наши полностью не освоят новую технику.

«Представители китайской компании будут здесь до сентября, а потом полностью передадут управление нам, и мы уже сами будем ее обслуживать», - сказал энергетик.

И действительно, китайская компания поставила даже огнетушители с до боли знакомыми иероглифами. Ими тоже овладеем.

Впрочем, уже сейчас на объекте работают 27 наших специалистов.

«Все ребята с высшим техническим образованием. Старались брать местных, работа здесь перспективная, тех, кто хочет год поработать и уйти, не берем, ведь чтобы подготовить одного диспетчера, требуется 9 месяцев. Все они прошли обучение в Китае», - рассказал начальник подстанции Оттук Калиев.

Для тех сотрудников, у кого нет жилья, построили дома. Кстати, внутренняя планировка тоже «китайская». Кухня соединена с залом, а пол в жилых комнатах выстелен керамогранитом.

Про деньги, гарантии и ложку дегтя

Поинтересовались журналисты и финансовой составляющей.

Как рассказал Таалайбек Ибраев, возвела объект китайская компания «TBEA». На строительство линии «Датка - Кемин» ушло $389 миллионов 795 тысяч, которые в виде кредита сроком на 20 лет предоставила КНР. Выплачивать его Кыргызстан начнет после 2018 года.

«TBEA» дала гарантию в 5 лет на каждый вид оборудования и даже обеспечила запчастями на первое время. В целом же срок службы объекта составит 50 лет.

Как рассказал начальник подстанции Оттук Калиев, самое дорогое оборудование - автотрансформаторы, которые и преобразуют напряжение. Таких агрегатов установлено 6 единиц, один в резерве.

Однако, как удалось узнать у главы ЧуПВЭС, все труды и расходы энергетиков почти в $400 миллионов может испортить цементный завод, который возводится буквально за забором.

«Экологи дали заключение, что вблизи подстанции строительство цементного завода категорически запрещено», - сказал он.

По его словам, согласно заключению НИИ экономики и энергетики, если завод будет построен ближе, чем за 10 километров к подстанции, пыль, исходящая от предприятия,

будет оседать на выключателях, разъединителях и закроет изоляцию, что приведет к частым отключениям.

«Компания TBEA сделала такое же заключение: цементный завод здесь строить нельзя. Мы не против предприятия, но если из-за него подстанция будет давать сбой, народ нас просто не поймет», - сделал неутешительный вывод в конце пресс-тура Таалайбек Ибраев.