132 года Михаилу Фрунзе отметили в Бишкеке

К памятнику Михаилу Васильевичу Фрунзе, который верхом на коне встречает гостей столицы, прибывающих в Бишкек по железной дороге, пришли возложить цветы школьники и дюжина взрослых.

Сегодня исполняется 132 года со дня рождения революционера, полководца Красной армии, нашего земляка, имя которого столица Кыргызстана носила 65 лет.

У истоков создания Киргизской АССР

Как рассказала организатор акции, сотрудник музея Фрунзе в Бишкеке Айнагуль Омурбекова, советский полководец был не только талантливым военачальником, но и полиглотом, который знал английский, французский, шведский, норвежский и кыргызский языки.

«Михаил Васильевич поддержал создание Киргизской АССР. В своем выступлении в Москве он указал, что кыргызы - отдельный народ со своим языком», - рассказала доселе неизвестные страницы из его жизни сотрудник музея.

Она напомнила, что Фрунзе был похоронен на Красной площади в Москве. Когда после развенчания культа личности тело Сталина вынесли из мавзолея, то захоронили его рядом с Фрунзе.

Неизвестный Фрунзе

Сегодня молодые бишкекчане о том, кто такой Фрунзе, знают мало. Весьма разноречивые ответы на этот вопрос дали ученики столичной школы №28, которые пришли на церемонию возложения цветов к его памятнику.

Одни попросту не знают ничего, другие назвали его общественным деятелем, третьи уверены, что он вообще ни с кем не воевал.

Те же, кто имеет хоть малейшее понятие о нем, уклончиво отвечают, что был он полководцем, воевал против белых, жил на нашей территории.

А когда представитель Россотрудничества спросил, кто посещал его музей, многие подняли руки. А один голос из толпы уточнил: нас заставляли туда ходить!