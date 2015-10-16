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Главы государств ЕАЭС обсудят в Казахстане международную деятельность союза

16/10/15 15:54, Боровое – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Главы государств ЕАЭС обсудят в Казахстане международную деятельность союза. В поселке Борубай началось заседание Высшего евразийского экономического совета в узком составе.

 

Ожидается, что президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Беларуси Александр Лукашенко и Армении Серж Саргсян обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов в объединении, вопросы международной деятельности, укрепления сотрудничества с другими интеграционными структурами и странами. По итогам заседания планируется подписать документы, определяющие основные направления экономического развития ЕАЭС на ближайшее время.

 

Для КР нынешнее заседание станет первым, где страна представлена как полноправный член Евразийского экономического союза. Кыргызстан вошел в объединение 12 августа.

URL: http://www.24.kg/sng/21024/

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