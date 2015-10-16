RSS
facebookfacebookgoogale+
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:04
НОВОСТИ ДНЯ:
СНГ
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Твери у гражданки Кыргызстана изъяли крупную партию героина

16/10/15 17:19, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Вчера в городе Тверь у 28-летней гражданки Кыргызстана изъяли 308 граммов героина. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСКН России по Тверской области.

 

Как отмечается, женщину задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Она занималась распространением наркотика и находилась в России незаконно.

 

Женщину арестовали, уголовное дело находится на стадии предварительного расследования. Правоохранительные органы устанавливают личности подельников гражданки Кыргызстана.

 

URL: http://www.24.kg/sng/21031/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ