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ЕАЭС начнет переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли

16/10/15 17:38, Боровое – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

ЕАЭС начнет переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли. Решение приняли сегодня на заседании Высшего евразийского экономического совета.

 

Во время переговоров в узком и расширенном составе главы стран ЕАЭС обсудили проблемы и перспективы развития союза. Всего в повестке 15 вопросов. По итогам встречи подписали документы, определяющие порядок взаимодействия ЕАЭС и ЕЭК с третьими странами. Речь об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2015-2016 годы и подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами союза на среднесрочную перспективу. Также решили провести переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли. Предложение приняли по итогам доклада совместной исследовательской группы.

 

Стороны приняли положение о внешнем аудите в органах ЕАЭС, обсудили кадровые вопросы. В том числе, об условиях локализации суда ЕАЭС в Беларуси и назначении судей от Кыргызстана. Еще один важный документ, который сегодня подписали президенты, - порядок принятия новых членов и прекращения членства в ЕАЭС.

 

Кыргызстан впервые участвовал в заседании совета в качестве полноправного члена Евразийского экономического союза.

URL: http://www.24.kg/sng/21035/

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