В Алматы кыргызстанец без водительских прав перевозил пассажиров

В Алматы водитель одного из городских автобусов, имевшего явную неисправность, оказался гражданином Кыргызстана, допущенным к управлению пассажирским транспортом, несмотря на отсутствие у него водительского удостоверения. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на городское управление административной полиции Департамента внутренних дел (ДВД).

По их данным, факт обнаружен во время рейда по проверке общественного транспорта, обслуживающего городские маршруты, на предмет его технического состояния.

«Водитель плохо ориентировался в городе и имел слабые навыки управления пассажирским автобусом в условиях мегаполиса. Машина маршрута №106 была остановлена на проспекте Толе би, так как имела явную неисправность – автобус заваливался на один бок», - сказал сотрудник ДВД Еркин Утегенов.

Уточняется, что водитель привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 590 части 5 КРК об АП. Также наложен запрет на дальнейшую эксплуатацию автобуса до полного устранения технических неполадок.