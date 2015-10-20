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Из-за кыргызстанки назревает скандал в столичной миграционной полиции Казахстана

20/10/15 10:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Из-за кыргызстанки назревает скандал в столичной миграционной полиции Казахстана. Об этом сообщают местные СМИ.

 

Уточняется, что в казахстанскую прессу попали материалы, свидетельствующие о том, что в органах столичной миграционной полиции работает гражданка Кыргызстана.

 

«Ею оказалась Айсулуу Нурбек кызы, 1993 года рождения, уроженка Ошской области. На представленном материале видно, что женщина работает с паспортами иностранцев и другими важными документами. Также она имеет прямой доступ к базе миграционной службы РК. По данным специалистов, в ней содержится информация о людях, которым запрещено пересекать границу Казахстана. Сами миграционщики называют эту базу «отметка флажком», - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что официально Айсулуу не числится в штате ведомства и не является вольнонаемным работником, но при этом она полноценно выполняет все функции государственного служащего.

 

Издания опасаются и задаются вопросом – можно ли чувствовать себя спокойно в столице Казахстана, если доступ к секретной базе миграционной службы РК имеют граждане соседних, не самых благополучных в плане безопасности, стран, которые в нужный момент легко могут «снять флажок» «нужному» им человеку?

 

Сообщается, что департамент внутренних дел Астаны (ДВД) назначил служебную проверку, проведение которой поручено управлению собственной безопасности ДВД».

URL: http://www.24.kg/sng/21157/

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