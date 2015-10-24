RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело MegaCom: как судят топ-менеджеров компании
Наркотики есть, а контроля нет
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:04
НОВОСТИ ДНЯ:
СНГ
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Гражданин Кыргызстана обвиняется в создании ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Дагестане

24/10/15 10:53, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Гражданин Кыргызстана обвиняется в создании ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Дагестане. Об этом сообщают российские СМИ.

 

По их данным, в Северо-Кавказский окружной военный суд направлено дело двоих жителей Дагестана и гражданина КР, обвиняемых в создании в республике ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

 

Уточняется, что в декабре 2013 года в Дагестане в результате спецоперации задержаны предполагаемые лидеры республиканской ячейки этой экстремистской организации и кыргызстанец Казимжан Шералиев, которого силовики назвали ее международным эмиссаром.

 

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Казимжана Шералиева, Шамиля Рамазанова и Умара Никифорова.

 

По данным следователей, эти люди активно распространяли запрещенные идеи, занимались вербовкой и вовлечением в ряды организации новых участников, пропагандировали негативное отношение к государственному устройству России.

 

URL: http://www.24.kg/sng/21485/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ