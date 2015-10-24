Гражданин Кыргызстана обвиняется в создании ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Дагестане. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в Северо-Кавказский окружной военный суд направлено дело двоих жителей Дагестана и гражданина КР, обвиняемых в создании в республике ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Уточняется, что в декабре 2013 года в Дагестане в результате спецоперации задержаны предполагаемые лидеры республиканской ячейки этой экстремистской организации и кыргызстанец Казимжан Шералиев, которого силовики назвали ее международным эмиссаром.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Казимжана Шералиева, Шамиля Рамазанова и Умара Никифорова.

По данным следователей, эти люди активно распространяли запрещенные идеи, занимались вербовкой и вовлечением в ряды организации новых участников, пропагандировали негативное отношение к государственному устройству России.