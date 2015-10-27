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Методиста по русскому языку из КР наградили на международном конкурсе в Москве

27/10/15 09:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Методиста по русскому языку из Кыргызстана Ракыю Турдубаеву наградили по итогам международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», итоги которого подвели в Москве (РФ).

 

Конкурс проводился по инициативе Россотрудничества. В номинации «За проявленную эрудицию» определили три победителя. В их числе оказалась и Ракыя Жолдубаевна Турдубаева, методист по русскому языку и литературе Центра повышения квалификации учителей и переподготовки специалистов при Нарынском государственном университете.

 

Отмечается, что в настоящее время конкурс объединяет свыше тысячи преподавателей из стран СНГ, Балтии, Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.

URL: http://www.24.kg/sng/21588/

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