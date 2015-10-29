Сергей Сидорский: Общий дефицит бюджетов стран ЕАЭС ожидается на уровне $200 миллиардов

«Общий дефицит бюджетов стран ЕАЭС ожидается на уровне $200 миллиардов», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, все хотят активного движения Евразийского экономического союза, но прежде чем говорить о его ускоренном развитии, надо посмотреть на общее экономическое состояние стран-участниц. Сегодня наблюдается экономический кризис, который во многом связан с введенными против России санкциями, отметил он.

«Прежде всего мы должны выполнять ряд запланированных экономических показателей, которые заложены в бюджеты всех стран Евразийского экономического союза. У нас были иные мнения о развитии событий, но сейчас идет резкое падение цен на энергоносители, что отражается на общем дефиците бюджетов стран ЕАЭС», - отметил Сергей Сидорский.