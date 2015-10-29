И.о. премьер-министра Кыргызстана встретится со своим таджикским коллегой

И.о. премьер-министра Кыргызстана Темир Сариев встретится сегодня, 29 октября, со своим таджикским коллегой Кохиром Расулзодой.

Отметим, что Темир Сариев вылетает сегодня в Душанбе (Таджикистан). На сегодня же у него запланирована двусторонняя встреча с главой кабмина РТ.

Завтра, 30 октября, он примет участие в коллективной встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составах.