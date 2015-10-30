Кохир Расулзода: Площадка СНГ – хорошая возможность для диалога по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам

Площадка СНГ – хорошая возможность для открытого диалога по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, по сохранению тесных связей с государствами-участниками - как на многосторонней, так и на двухсторонней основе. Об этом заявил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

«В этот непростой период, когда международная и региональная безопасность переживает сложные времена, вырастают угрозы и вызовы экономического характера, Таджикистан твердо держит курс на достижение основных намеченных стратегических целей и повышение экономического роста во взаимодействии с зарубежными партнерами, и прежде всего – на постсоветском пространстве», - сказал Кохир Расулзода.

Он добавил, что в повестку дня заседания сегодня внесен широкий круг вопросов. «Таджикистан придает важное значение реализации Стратегии экономического развития Содружества, Межгосударственной программе инновационного сотрудничества, сотрудничеству в области экологического мониторинга. Весьма своевременным считаю рассмотрение вопросов, связанных с выполнением Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов», - отметил глава кабмина.

«На фоне последних мировых тенденций по активному вовлечению молодежи в различные экстремистские и террористические организации весьма важным и актуальным для нас сегодня является работа с молодежью, усиление духовно-мировоззренческой составляющей молодежной политики», - резюмировал Кохир Расулзода.