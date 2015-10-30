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Кыргызстан продолжит выступать за укрепление сотрудничества в рамках СНГ

30/10/15 14:22, Душанбе – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Кыргызстан продолжит выступать за укрепление сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Об этом заявил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ и.о. премьер-министра КР Темир Сариев.

 

«Я рад, что сегодня мы своим личным присутствием подтверждаем приверженность ценностям Содружества и вносим свою лепту в развитие нашего взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. Хочу заверить, что Кыргызстан выступает и будет последовательно выступать за укрепление сотрудничества в рамках СНГ и дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами. Уверен, что итоги заседания Совета станут хорошей основой для конструктивного обмена мнениями по самым насущным и актуальным вопросам дальнейшего взаимодействия наших стран», - цитирует Темира Сариева пресс-служба кабмина.

URL: http://www.24.kg/sng/21903/

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