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В Бишкеке в здании Посольства России сегодня открыта книга соболезнований

2/11/15 08:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке в здании Посольства России в КР сегодня открыта книга соболезнований, сообщают в диппредставительстве.

 

Посольство с прискорбием сообщает о катастрофе российского пассажирского авиалайнера компании «Когалымавиа» в Египте с 224 гражданами на борту. В связи с этим сегодня посольство открывает книгу соболезнований с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 18.00 по адресу: проспект Манаса, 55.

 

Напомним, самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все пассажиры погибли. 

URL: http://www.24.kg/sng/21979/

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