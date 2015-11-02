В Бишкеке в здании Посольства России сегодня открыта книга соболезнований

В Бишкеке в здании Посольства России в КР сегодня открыта книга соболезнований, сообщают в диппредставительстве.

Посольство с прискорбием сообщает о катастрофе российского пассажирского авиалайнера компании «Когалымавиа» в Египте с 224 гражданами на борту. В связи с этим сегодня посольство открывает книгу соболезнований с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 18.00 по адресу: проспект Манаса, 55.

Напомним, самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все пассажиры погибли.