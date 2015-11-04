RSS
facebookfacebookgoogale+
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:10
НОВОСТИ ДНЯ:
СНГ
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего иностранного груза по территории Кыргызстана

4/11/15 09:40, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего груза по территории Кыргызстана. Об этом сообщают в Евразийской экономической комиссии.

 

По ее данным, накануне состоялось заседание коллегии ЕЭК. Рассмотрены вопросы в сфере торговли, таможенного сотрудничества, энергетики и инфраструктуры, экономики и финансовой политики. Одобрено решение о присоединении КР к программе либерализации каботажных перевозок автомобильным транспортом в рамках ЕАЭС. Планируется, что с 1 января 2016 года перевозчики из Армении, Беларуси или России, завершив автоперевозку грузов из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, получат право на обратном пути в государство регистрации выполнить одну каботажную автоперевозку грузов по территории Кыргызстана.

 

«Речь о перевозках по Таласской, Чуйской или Иссык-Кульской областям. Аналогичные условия касаются и перевозчиков, зарегистрированных в Кыргызстане. Программой предусмотрено, что с 1 января 2020 года каботажные перевозки в попутном направлении можно будет осуществлять по территориям любых регионов стран ЕАЭС. С 1 января 2025-го количество таких перевозок увеличат до трех», - комментируют в ЕЭК.

URL: http://www.24.kg/sng/22135/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ