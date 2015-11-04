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Данияр Иманалиев: Пик влияния от вступления в ЕАЭС придется на 2016 год

4/11/15 11:22, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Пик влияния от вступления в ЕАЭС придется на 2016 год», - заявил сегодня на пресс-коференции заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев.

 

По его словам, после официального вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз началась адаптация субъектов экономической деятельности к новым условиям, притирка с соседями. Такой процесс не может быть быстрым. К тому же момент вхождения КР в ЕАЭС совпал с общемировым кризисом.

 

«Надо четко понимать, что те явления, которые происходят в связи с падением мировых цен на энергоносители, и санкции в отношении России тесно связаны с нашей экономикой. Без вхождения в ЕАЭС это влияние в любом случае было бы. Тот экономический кризис, который мы сейчас испытываем, мог быть сильнее. Вхождение в союз смягчило последствия. На сегодня мы имеем положительную тенденцию экономического роста, в отличие от соседей», - подчеркнул Данияр Иманалиев.

URL: http://www.24.kg/sng/22155/

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