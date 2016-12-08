В России открыт первый центр регистрации паспортов болельщика на чемпионат мира 2018 года

Минкомсвязь России открыла первый центр регистрации паспортов болельщика (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира 2018-го. Об этом сообщила пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

«Для решения задач, связанных с безопасностью, мы, опираясь на опыт Олимпиады в Сочи, решили ввести паспорт болельщика. Это технологически сложная задача, которая легла на плечи Министерства связи и массовых коммуникаций. Задача - сделать все, чтобы этот продукт был доступен и работал без сбоев», — заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Паспорт болельщика избавит посетителей и участников матчей от дополнительных проверок, сделав поход на стадион максимально удобным. Оформить FAN ID можно за 12–15 минут. Иностранным зрителям и лицам без гражданства FAN ID обеспечит въезд в Россию без оформления визы.