RSS
facebookfacebookgoogale+
Наркотики есть, а контроля нет
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:38
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В России открыт первый центр регистрации паспортов болельщика на чемпионат мира 2018 года

8/12/16 09:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Минкомсвязь России открыла первый центр регистрации паспортов болельщика (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира 2018-го. Об этом сообщила пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

 

«Для решения задач, связанных с безопасностью, мы, опираясь на опыт Олимпиады в Сочи, решили ввести паспорт болельщика. Это технологически сложная задача, которая легла на плечи Министерства связи и массовых коммуникаций. Задача - сделать все, чтобы этот продукт был доступен и работал без сбоев», — заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

 

Паспорт болельщика избавит посетителей и участников матчей от дополнительных проверок, сделав поход на стадион максимально удобным. Оформить FAN ID можно за 12–15 минут. Иностранным зрителям и лицам без гражданства FAN ID обеспечит въезд в Россию без оформления визы.

 

  • Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для ЧМ-2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Карту должен получить каждый, купивший билет на соревнования.

 

URL: http://www.24.kg/sport/41174/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ