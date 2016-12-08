RSS
facebookfacebookgoogale+
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
Наркотики есть, а контроля нет
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:40
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по танцевальному спорту

8/12/16 15:36, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по танцевальному спорту. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, накануне в Екатеринбурге (Россия) прошли состязания «Кубок Европа-Азия-2016». Отечественный дуэт Алишер Сейдалиев – Айбике Нурланова в категории «юниоры-1, латина, до D-класса» занял первое место.

 

В категории «RS, взрослые + молодежь, латина, открытый класс» Фарух Мамаджанов и Надежда Бурау стали вторыми. В категории «дети-2, латина, Е-класс» Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова также заняли второе место.

 

Всего в состязаниях участвовали пары из шести стран.

 

URL: http://www.24.kg/sport/41221/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ