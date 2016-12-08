Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по танцевальному спорту. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, накануне в Екатеринбурге (Россия) прошли состязания «Кубок Европа-Азия-2016». Отечественный дуэт Алишер Сейдалиев – Айбике Нурланова в категории «юниоры-1, латина, до D-класса» занял первое место.

В категории «RS, взрослые + молодежь, латина, открытый класс» Фарух Мамаджанов и Надежда Бурау стали вторыми. В категории «дети-2, латина, Е-класс» Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова также заняли второе место.

Всего в состязаниях участвовали пары из шести стран.