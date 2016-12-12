Пловец из Кыргызстана стал четвертым в предварительных состязаниях на чемпионате мира, завершившемся 11 декабря в Канаде. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, среди мужчин на дистанции 50 метров брассом в предварительном заплыве участвовали два представителя КР. Султан Букеев занял четвертое место (28,77 секунды), а Денис Петрашов – седьмое (29,24 секунды).

В предварительных состязаниях приняли участие еще три кыргызстанца. На дистанции 100 метров вольным стилем Станислав Карнаухов занял девятое место (51,60 секунды). Среди женщин в заплыве на 100 метров брассом Лейли Тилвалдиева стала десятой (1 минута 12,60 секунды). Дарья Таланова в другом заплыве в этой же дисциплине заняла девятое место (1 минута 10,34 секунды). На дистанции 200 метров брассом Тилвалдиева финишировала шестой (2 минуты 38,85 секунды). В другом заплыве на этой же дистанции Дарья Таланова стала восьмой (2 минуты 31,88 секунды).

По результатам предварительных состязаний определялись полуфиналисты и финалисты ЧМ. Наши спортсмены в их число не попали.

Напомним, ранее кыргызстанцы выступили еще на нескольких дистанциях.