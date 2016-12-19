Бишкекчане стали вторыми на Кубке мэра по волейболу

В Бишкеке завершился турнир на Кубок мэра города по волейболу. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту столицы.

По их словам, в состязаниях участвовали команды из Кыргызстана и Казахстана. Первое место заняла «Алмата» (РК), обыгравшая в финальной встрече со счетом 3:0 команду СДЮШОР СИ (Бишкек). Третьими стали представители Тонского района Иссык-Кульской области.

«Данный турнир теперь будет проводиться ежегодно, и в следующем году мы постараемся расширить географию участников», - сказал начальник Управления по физической культуре и спорту столицы Ырысбек Мааткабылов.

Напомним, ранее в рамках Кубка мэра прошли состязания по футзалу.