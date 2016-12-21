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Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира чемпионата Азии по футболу
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Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира чемпионата Азии по футболу

21/12/16 13:00, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира чемпионата Азии по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в городе Янгоне (Мьянма) стартовал отборочный раунд ЧА-2017 среди девушек (до 19 лет). В группе С состоялись два матча: Мьянма – Палестина – 10:0, Таиланд – Кыргызстан – 7:0.

 

22 декабря во втором туре сборная КР сыграет против команды Мьянмы.

 

 

Фото Федерации футбола Мьянмы.

URL: http://www.24.kg/sport/42054/

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