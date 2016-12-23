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Женская сборная КР уступила второй матч на отборочном турнире чемпионата Азии по футболу

23/12/16 11:08, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) уступила второй матч на отборочном турнире чемпионата Азии-2017 по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

 

Как отмечается, соревнования в группе С продолжаются в городе Янгоне (Мьянма). Во втором туре кыргызстанки не справились с представительницами Мьянмы – 0:4. В другом поединке Таиланд разгромил Палестину – 9:0.

 

Напомним, в первом туре сборная КР уступила Таиланду – 0:7. 24 декабря наша команда сыграет с Палестиной.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42206/

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