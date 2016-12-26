Женская сборная Кыргызстана обыграла Палестину на чемпионате Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) выиграла заключительный матч отборочного турнира на чемпионат Азии-2017 по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования в квалификационной группе С завершились в городе Янгоне (Мьянма). В третьем туре команда Таиланда со счетом 2:1 одолела Мьянму. Сборная КР разгромила Палестину – 6:0. Ырысбек кызы Кенжебубу отметилась хет-триком, дважды забила Виктория Далингер, один раз – Бактыгуль Токтоболотова.

Ранее в рамках турнира сборная КР уступила Таиланду и Мьянме. По итогам трех туров она, набрав три очка, заняла предпоследнее (третье) место в группе. Чтобы получить путевку на ЧА-2017, нужно было занять первое место.