Женская сборная Кыргызстана обыграла Палестину на чемпионате Азии по футболу

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Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) выиграла заключительный матч отборочного турнира на чемпионат Азии-2017 по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.
Как отмечается, соревнования в квалификационной группе С завершились в городе Янгоне (Мьянма). В третьем туре команда Таиланда со счетом 2:1 одолела Мьянму. Сборная КР разгромила Палестину – 6:0. Ырысбек кызы Кенжебубу отметилась хет-триком, дважды забила Виктория Далингер, один раз – Бактыгуль Токтоболотова.
Ранее в рамках турнира сборная КР уступила Таиланду и Мьянме. По итогам трех туров она, набрав три очка, заняла предпоследнее (третье) место в группе. Чтобы получить путевку на ЧА-2017, нужно было занять первое место.
URL: http://www.24.kg/sport/42307/