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Женская сборная Кыргызстана обыграла Палестину на чемпионате Азии по футболу

26/12/16 09:05, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) выиграла заключительный матч отборочного турнира на чемпионат Азии-2017 по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

 

Как отмечается, соревнования в квалификационной группе С завершились в городе Янгоне (Мьянма). В третьем туре команда Таиланда со счетом 2:1 одолела Мьянму. Сборная КР разгромила Палестину – 6:0. Ырысбек кызы Кенжебубу отметилась хет-триком, дважды забила Виктория Далингер, один раз – Бактыгуль Токтоболотова.

 

Ранее в рамках турнира сборная КР уступила Таиланду и Мьянме. По итогам трех туров она, набрав три очка, заняла предпоследнее (третье) место в группе. Чтобы получить путевку на ЧА-2017, нужно было занять первое место.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42307/

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