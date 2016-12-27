Сборная КР по волейболу заняла второе место на зональном чемпионате Азии

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу заняла второе место на чемпионате Азии (среди команд центральной зоны). Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, сегодня в городе Дакке (Бангладеш) состоялся финальный матч турнира, в котором отечественные волейболисты играли с хозяевами. Соперники победили в первом сете (25:22) и втором (25:23). В третьем при счете 7:6 в пользу Бангладеш один из игроков сборной КР получил травму. В ее составе осталось недостаточное количество волейболистов для продолжения игры (согласно регламенту), и ей засчитали поражение.

Напомним, на предварительном этапе сборная КР провела четыре матча и во всех добилась победы, в том числе над той же командой Бангладеш.