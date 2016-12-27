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Сборная КР по волейболу заняла второе место на зональном чемпионате Азии

27/12/16 20:51, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу заняла второе место на чемпионате Азии (среди команд центральной зоны). Об этом сообщили зарубежные СМИ.

 

По их данным, сегодня в городе Дакке (Бангладеш) состоялся финальный матч турнира, в котором отечественные волейболисты играли с хозяевами. Соперники победили в первом сете (25:22) и втором (25:23). В третьем при счете 7:6 в пользу Бангладеш один из игроков сборной КР получил травму. В ее составе осталось недостаточное количество волейболистов для продолжения игры (согласно регламенту), и ей засчитали поражение.

 

Напомним, на предварительном этапе сборная КР провела четыре матча и во всех добилась победы, в том числе над той же командой Бангладеш.

URL: http://www.24.kg/sport/42453/

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