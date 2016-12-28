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Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по боксу в Казахстане

28/12/16 18:36, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по боксу, прошедшем в городе Караганде (Казахстан). Об этом сообщили казахстанские СМИ.

 

Как отмечается, традиционные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. Медали разыгрывались в трех весовых категориях у женщин и в десяти у мужчин. В двух из них кыргызстанцы завоевали бронзовые награды: Женишбек Белашаров - в весе до 52 килограммов, а Адылбек уулу Эркин – до 81 кг.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42516/

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