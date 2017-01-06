Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II

ИА «24.kg» продолжает вспоминать наиболее важные события спортивной жизни Кыргызстана в 2016 году.

Поколения чемпионов

О том, что у отечественного спорта нет будущего, некоторые эксперты говорят 20 лет. Но молодые таланты вопреки всему появляются. В 2016-м порадовали борцы: Акжол Махмудов поочередно стал чемпионом Азии и мира среди кадетов, Калы Сулайманов победил на ЧМ среди юниоров. Махмудов на сегодня - главная звезда борьбы на планете в своем возрасте.

На фото – чемпион Азии и мира-2016 по греко-римской борьбе А.Махмудов.

Медали на самых престижных молодежных борцовских турнирах у КР были и раньше. Наши борцы даже побеждали на юношеской Олимпиаде. Да только сохранить задор мало кому удалось. Многие перспективные ребята бросили спорт, не сумев проявить себя на взрослой арене. Об этой проблеме ИА «24.kg» беседовало с директором РСДЮШОР по видам борьбы, воспитанники которой и блистали в 2016-м на ЧМ и ЧА.

Успешно выступили на ЧМ и борцы других возрастных групп. Шесть лет КР не покорялась медаль мирового первенства среди взрослых. Эламан Догдурбек уулу прервал черную полосу на турнире в Венгрии. Перед этим в Польше прошел ЧМ среди ветеранов. Чынарбек Изабеков второй год подряд завоевал «золото». Но его успех померк на фоне «бронзы», которую выиграл экс-министр внутренних дел КР Мелис Турганбаев. Есть еще порох в пороховницах!

Эпоха возрождения

Единоборства в КР пока доминируют. Однако игровые виды постепенно подтягиваются. В 2015-м все говорили о прогрессе в футболе, в 2016-м очевиден прорыв еще в двух видах.

Один из них – волейбол. Возродился этот вид в КР еще шесть-семь лет назад, однако на крупных международных турнирах сборная республики до поры до времени не участвовала. В 2015-м впервые выступила на чемпионате Азии, а в 2016-м начала борьбу за путевку на чемпионат мира. Первый отборочный этап на ЧМ, который пройдет в 2018-м в Италии и Болгарии, состоялся в сентябре в Чолпон-Ате. Участвовали сборные КР, Мальдивских островов и Бангладеш. Обоих противников кыргызстанцы одолели всухую (3:0) и вышли в следующий этап. Там соперники будут гораздо серьезнее.

Вышеперечисленное относится к мужской сборной, а вот женская пока особыми достижениями похвастать не может. Хочется, чтобы и девушкам давали шанс показать себя на международной арене, ибо талантов среди них предостаточно.

На фото – отборочный турнир на ЧМ по волейболу.

Стремительно развивается в стране и баскетбол, точнее, его дисциплина 3х3 (стритбол). В этом году кыргызстанцы выступили на нескольких турнирах. Главный из них – чемпионат Азии (до 18 лет), прошедший в июле в Малайзии. Обе сборные КР (среди юношей и девушек) заняли седьмое место. С одной стороны, результат не самый высокий. Но вкупе с достижениями этих команд на менее крупных стартах он позволил им, ни много ни мало, квалифицироваться на юношеские Олимпийские игры-2018! На сегодня юношеская сборная в мировом рейтинге занимает третье место. Она, а также взрослая женская команда добились права выступить на ЧМ-2017. Феноменальные успехи, о которых представители остальных командных видов пока могут только мечтать.

Азиатская жара

В июле в Якутске прошли VI международные игры «Дети Азии» - смотр будущих звезд мирового спорта. Участвовали почти три тысячи атлетов из 36 стран. В медальном зачете сборная КР заняла 12-е место, выиграв три «золота», два «серебра» и 12 бронзовых наград. Высшую ступень пьедестала почета заняли пловец Денис Петрашов, боксер Илгиз Матмусаев и дзюдоист Айбек уулу Кубанычбек.

Как и в случае с борцами, важно удержать этих ребят (и других призеров «Детей Азии») в спорте и создать им условия для дальнейшего роста. И тогда вскоре они будут побеждать уже в составе взрослой сборной КР. Некоторые, как тот же Петрашов, делают это уже сейчас.

На фото – победитель игр «Дети Азии» Денис Петрашов.

Неплохо сложился для сборной КР еще один крупный турнир – пляжные Азиатские игры. Страну представили 11 атлетов. Они выиграли «золото» и четыре «бронзы». Чемпионом стал самбист Мамбетжан уулу Урмат. В командном зачете сборная КР заняла 27-е место, на две позиции улучшив результат двухлетней давности. Пора проводить пляжную Азиаду в КР. Все условия для этого у нас есть.

Пять с плюсом

На домашнем чемпионате Азии по современному пятиборью кыргызстанцы завоевали «золото», «серебро» и восемь бронзовых наград. Конечно, в родных стенах хотелось больше медалей высшей пробы. Но и то, что получилось, неплохо. Особенно учитывая, что это олимпийский вид спорта.

На фото – ЧА по пятиборью на Иссык-Куле.

На ОИ наши пятиборцы не выступали давно. Думается, нынешнему поколению туда пробиться по силам. Самые перспективные – Темирлан Айтимбетов и Родион Хрипченко. При должном финансировании сборной КР они способны не только выйти на Олимпиаду, но и навести там шороху.

Слово не воробей

Выступление сборной КР на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро многие окрестили провалом. Но я бы так не сказал. Из 19 атлетов разочаровали только пятеро: штангист Иззат Артыков, у которого нашли допинг, а также борцы Айсулуу Тыныбекова, Арсен Эралиев, Магомед Мусаев и Жанарбек Кенжеев. Все они были способны выиграть медаль. Остальные выступили в свою силу. Однако по заявлениям, которые делали олимпийцы перед поездкой в Рио, могло показаться, что у сборной КР будет 8-12 медалей.

Продолжительность олимпийского цикла – четыре года. Из них 3,5 года большинство СМИ в КР не уделяют спорту внимания. Просыпаются за полгода до начала ОИ. Вот и в этот раз некоторые издания, желая пропиариться за счет спортсменов, сделали интервью чуть ли не с каждым членом олимпийской сборной. Одни атлеты, будучи максималистами, сами пообещали выиграть медаль. Других перехвалили журналисты. Итог известен. Не будь этих интервью, с олимпийцев бы и спроса не было. А так разочарование фанатов понять можно.

Вывод: надо меньше говорить и больше делать. Были, правда, атлеты, которые признавались: «За медали пока бороться не готовы, едем за опытом». Вот пример здоровой самооценки.

На фото – народ качает Иззата Артыкова, радуясь олимпийской «бронзе» (за шесть дней до дисквалификации).

Гораздо более приятное впечатление произвели паралимпийцы, чьи состязания в Рио стартовали вскоре после завершения ОИ. Надо отдать им должное: они трезво оценивали свои силы и медалей не обещали. Итоги – пятое, шестое и девятое место. Ребята еще не достигли предела своих возможностей, им есть куда расти. У них амбициозный тренер. Однажды (быть может, уже на Паралимпиаде-2020) у них обязательно будет медаль.

Миссия невыполнима?

В спортивном ведомстве за восемь лет сменилось восемь руководителей. Среди них было немало профессионалов, но они не успевали ничего сделать. Одних убирали вышестоящие чиновники, приводя своих людей. Другие уходили сами, понимая, что в одиночку систему не сломать. Нет стабильности – нет медалей на ОИ. Все логично.

В 2016-м пост директора Госагентства спорта занял Канат Аманкулов. Много лет он работал генеральным секретарем Национального олимпийского комитета, и проблемы сферы знает изнутри. Пользуется уважением у руководителей федераций. Отличается хорошим образованием и сдержанностью. Более компетентной кандидатуры на пост представить было нельзя.

На фото – К.Аманкулов.

Несмотря на то, что Аманкулов только начал работать в госагентстве, он получил немало критики в свой адрес от недовольных (от обывателей до политиков) результатами сборной КР на ОИ. Тем невдомек, что за два месяца реформ в такой запущенной отрасли, как кыргызский спорт, не сделать. Нужен хотя бы один олимпийский цикл. Впрочем, даже если вышестоящие чиновники нарушат традицию каждый год менять директора и дадут Аманкулову поработать, не факт, что ему удастся реализовать все задуманное. Нужна команда профессионалов, а их в госагентстве, увы, не так много.

Год спорта

В 2017-м ОИ не будет. Но скучать болельщикам не придется. Уже в феврале в Японии пройдут зимние Азиатские игры, на которые от КР отправится представительная сборная, имеющая шансы на пару-тройку медалей. Другой важный старт – Азиада в помещениях, которая состоится в сентябре в Туркменистане. В ее программе много видов, где кыргызстанцы доминируют (кикбоксинг, тайский бокс, пауэрлифтинг, самбо, бильярд и т.д.). Можно побороться за попадание в пятерку лучших в медальном зачете.

На фото – логотип Азиады-2017 в помещениях.

И, конечно, пройдет масса чемпионатов Азии и мира, на которых наши атлеты наверняка вновь поднимут флаг Родины и дадут соотечественникам повод для гордости.