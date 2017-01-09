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В Кыргызстане стартовал чемпионат страны по настольному теннису

9/01/17 15:04, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» 7-8 января прошел первый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

 

 

По его словам, в соревнованиях участвовали около ста спортсменов из КР и Туркменистана. В высшей лиге без поражений выступил Талгат Сагындыков. На втором месте Вячеслав Клычев, на третьем Жасур Худайбердиев.

 

Как сообщается, турнир состоит из десяти туров. Второй пройдет 5 февраля.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42847/

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