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Жанарбека Кенжеева назначили заместителем главы Дирекции по олимпийским видам спорта

9/01/17 18:00, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Жанарбека Кенжеева назначили заместителем директора Дирекции по олимпийским видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

Как отмечается, приказ о назначении подписали сегодня; Кенжеева представили коллективу.

 

Он родился в 1985 году в Таласской области. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Участник Олимпийских игр 2004 и 2016 годов, чемпион мира и призер среди молодежи, многократный чемпион и призер Азии (среди взрослых и кадетов), трехкратный призер Азиатских игр. Награжден почетной грамотой КР. Женат, воспитывает двух сыновей.

 

Напомним, ранее должность замглавы дирекции занимал другой именитый борец - Руслан Тюменбаев.

URL: http://www.24.kg/sport/42862/

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