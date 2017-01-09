Жанарбека Кенжеева назначили заместителем главы Дирекции по олимпийским видам спорта

Жанарбека Кенжеева назначили заместителем директора Дирекции по олимпийским видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, приказ о назначении подписали сегодня; Кенжеева представили коллективу.

Он родился в 1985 году в Таласской области. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Участник Олимпийских игр 2004 и 2016 годов, чемпион мира и призер среди молодежи, многократный чемпион и призер Азии (среди взрослых и кадетов), трехкратный призер Азиатских игр. Награжден почетной грамотой КР. Женат, воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее должность замглавы дирекции занимал другой именитый борец - Руслан Тюменбаев.