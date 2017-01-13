Айсулуу Тыныбекову признали спортсменкой года в Кыргызстане

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Госагентство Кыргызстана по делам молодежи, физической культуры и спорта сегодня в Бишкеке вручало премии за 2016 год.
В номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам» наградили трех борцов - Айсулуу Тыныбекову, Арсена Эралиева и Догдурбек уулу Эламана. Из представителей неолимпийских видов отметили Шахризу Халилову (кикбоксинг) и Мамбетжан уулу Урмата (самбо), из представителей национальных видов – Нурбека Кожобекова (кыргыз курош), Манаса Ниязова (кок-бору) и Аиду Керимбекову (тогуз-коргоол).
В номинации «Лучший спортсмен по паралимпийским видам» награжден Эсен Калиев (пауэрлифтинг), а в номинации «Лучший спортсмен по сурдоолимпийским видам» - Каналбек уулу Ильгиз (дзюдо).
Кроме того, отмечены тренеры вышеназванных спортсменов: Нурбек Изабеков, Мейрамбек Ахметов, Айбек Бекболиев, Тахир Марасулов, Андрей Тупик, Ниязбек Курманкулов, Жаныш Ниязов, Керимбек Омуралиев, Аднан Джабраилов и Айдин Кулгожоев.
URL: http://www.24.kg/sport/43160/