RSS
facebookfacebookgoogale+
На заметку: как правильно разговаривать с милиционерами
Пиротехника: пока гром не грянул
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 16 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 19:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Команда из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире по баскетболу

16/01/17 09:58, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Команда из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире по баскетболу 3 х 3. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Тимур Талканбаев.

 

По его словам, соревнования прошли накануне в городе Алматы (Казахстан). Возрастная категория участников – 17-20 лет. За победу боролись 22 команды, в том числе две из Бишкека – U18NT и «Жарайт Team». Они играли до двух побед в серии. «Жарайт Team» в полуфинале уступила «Турану» со счетом 1:2.

 

U18NT одолела «Ежиков» (2:0), Illusion (2:0), «Политех» (2:1) и Leons (2:0), а в финале уступила «Турану» (1:2). «То, что два наших коллектива дошли до полуфинала, а самая молодая команда турнира играла в финале, считаем успехом», - отметил Тимур Талканбаев.

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/43215/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ