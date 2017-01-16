Команда из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире по баскетболу 3 х 3. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Тимур Талканбаев.

По его словам, соревнования прошли накануне в городе Алматы (Казахстан). Возрастная категория участников – 17-20 лет. За победу боролись 22 команды, в том числе две из Бишкека – U18NT и «Жарайт Team». Они играли до двух побед в серии. «Жарайт Team» в полуфинале уступила «Турану» со счетом 1:2.

U18NT одолела «Ежиков» (2:0), Illusion (2:0), «Политех» (2:1) и Leons (2:0), а в финале уступила «Турану» (1:2). «То, что два наших коллектива дошли до полуфинала, а самая молодая команда турнира играла в финале, считаем успехом», - отметил Тимур Талканбаев.