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Команда «Алга-Бишкек» заняла второе место на международном турнире по футзалу

16/01/17 17:32, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке накануне прошли международные соревнования по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола Кыргызстана.

 

По ее данным, за победу боролись четыре команды из КР и Казахстана. В первом матче клуб «СКА» (Алматы) со счетом 5:2 переиграл молодежную сборную КР. Затем «Алга-Бишкек» одолела национальную сборную КР – 4:1. В финальном поединке «СКА» обыграл «Алгу-Бишкек» - 3:1. А в матче за третье место национальная сборная КР не оставила шансов молодежной – 6:0.

 

Фото ФФ КР.

 

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URL: http://www.24.kg/sport/43304/

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