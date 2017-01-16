Команда «Алга-Бишкек» заняла второе место на международном турнире по футзалу

В Бишкеке накануне прошли международные соревнования по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола Кыргызстана.

По ее данным, за победу боролись четыре команды из КР и Казахстана. В первом матче клуб «СКА» (Алматы) со счетом 5:2 переиграл молодежную сборную КР. Затем «Алга-Бишкек» одолела национальную сборную КР – 4:1. В финальном поединке «СКА» обыграл «Алгу-Бишкек» - 3:1. А в матче за третье место национальная сборная КР не оставила шансов молодежной – 6:0.

Фото ФФ КР.