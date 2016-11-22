RSS
facebookfacebookgoogale+
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Сети появилось опасное видео, «убивающее» iPhone

22/11/16 13:48, Бишкек – ИА «24.kg»

В Сети появился короткий четырехсекундный ролик, из-за которого «зависают» iPhone. Как сообщают пользователи, устройства iPad также страдают от данного видео, сообщает RG.ru.

 

 

Чтобы iPhone или iPad вновь стали работать нормально, достаточно принудительно перезагрузить устройства, зажав клавиши «Домой» и «Питание». В случае, если гаджет не подвергать «жесткой» перезагрузке, он «оправится» самостоятельно спустя некоторое время.

 

Скачать необычный файл можно по ссылке. Но проверять или нет его действенность на собственном iPhone – решать вам.

 

 

Интересно, что ролик способен «сломать» устройство, даже если его воспроизводят в мессенджере, в стороннем браузере и других программах. «Смерть» наступает через 5–10 секунд после окончания воспроизведения.

 

Причина описанных неполадок пока неизвестна.

 

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40267/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ