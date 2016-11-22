В Сети появилось опасное видео, «убивающее» iPhone

В Сети появился короткий четырехсекундный ролик, из-за которого «зависают» iPhone. Как сообщают пользователи, устройства iPad также страдают от данного видео, сообщает RG.ru.

Чтобы iPhone или iPad вновь стали работать нормально, достаточно принудительно перезагрузить устройства, зажав клавиши «Домой» и «Питание». В случае, если гаджет не подвергать «жесткой» перезагрузке, он «оправится» самостоятельно спустя некоторое время.

Скачать необычный файл можно по ссылке. Но проверять или нет его действенность на собственном iPhone – решать вам.

Интересно, что ролик способен «сломать» устройство, даже если его воспроизводят в мессенджере, в стороннем браузере и других программах. «Смерть» наступает через 5–10 секунд после окончания воспроизведения.

Причина описанных неполадок пока неизвестна.