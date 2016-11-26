Фейк или новость? Какие сервисы помогут с этим разобраться

Facebook и Twitter неоднократно обвиняли в том, что их ленты заполонили тысячи недостоверных фото, видео и новостей. Представители компаний неоднократно обещали бороться с засильем фейков, однако дело с мертвой точки пока не сдвинулось. Но Life собрал онлайн-инструменты, с помощью которых каждый пользователь сам может докопаться до правды.

Обратный поиск изображений

Самый простой и быстрый способ проверить на достоверность ту или иную фотографию. С помощью «Google-картинок» или сайта TineEye можно за считанные минуты найти оригинальный источник фотографии и определить изначальную дату ее публикации.

YouTube DataViewer

Загрузив видео на этот сервис, вы узнаете дату и время появления ролика в Интернете. Также инструмент покажет первое такое загруженное видео, если на видеохостинге есть несколько копий.





Кроме того, YouTube DataViewer вырезает из ролика несколько кадров, которые можно сразу дополнительно проверить по прямой ссылке.

EXIF-сервисы

Findexif.com, Jeffrey’s Exif Viewer позволяют вычленить EXIF-информацию. Это важные метаданные, которые привязаны к фотографии: дата и время создания изображения, использованное для этого устройство, а в некоторых случаях и место съемки.

Но если фотографию загрузили на Facebook, в Instagram или Twitter, эти данные узнать не получится: при загрузке картинок на свои серверы соцсети удаляют EXIF-данные.

Однако Flickr и WhatsApp, напротив, хранят всю информацию об изображении. К тому же если картинка обрела вирусную популярность, ее можно найти на сторонних фотохостингах и проверить уже с них.

FotoForensics

Еще один полезный инструмент для разоблачения фейка. FotoForensics использует error level analysis (анализ по ошибкам в слоях). Он позволяет определить, какие части изображения изменили или обработали в Photoshop.

Загрузив подозрительную фотографию в сервис, можно выделить слои, которые там изначально не были предусмотрены. Также FotoForensics может предоставлять EXIF-информацию.

Онлайн-карты

И Google Maps, и «Яндекс. Карты» имеют панорамы - объемные фотографии улиц и проспектов. Поэтому если кто-то заявляет, что данная фотография сделана именно в этом месте, сопоставить их в онлайне не составит труда.

В Google Earth есть полезная функция для потенциальных расследователей: посмотреть снимки какого-либо ландшафта за прошедшие годы. Например, можно отследить изменения улицы за последние пять лет. Правда, не все улицы доступны в «историческом» виде.

На разных сервисах и фотохостингах - например, в Instagram - есть геохештеги, которые пользователи привязывают к определенному месту. Поиск изображений по ним также помогает понять, что происходило в тот или иной момент в конкретном месте. Привязка пользовательских фотографий к локации есть и у «Яндекс. Карты».

Другие источники

В Сети можно найти различные порталы, специализирующиеся на разоблачении фейков. Например, пользователь @PicPedant в Twitter нередко рассказывает о фотографиях-фальшивках. У The Washington Post есть рубрика о фейках недели. Портал Snopes проводит фактчекинг различных слухов и развенчивает их на своем сайте.

Как проверить новость

Что касается текстов, тут есть несколько базовых рекомендаций, которые помогут опознать фальшивку.