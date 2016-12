Китайская компания Meizu представила два новых смартфона: флагманский фаблет Pro 6 Plus, оснащаемый 5,7-дюймовым экраном и чипом от Samsung, и модель «средней руки» M3X. Об этом сообщила GSMArena.

Облаченный в металлический корпус (толщиной 7,3 миллиметра ) Meizu Pro 6 Plus располагает крупным Super AMOLED-экраном. Панель чувствительна к силе нажатия, как «айфон» (в Meizu называют эту технологию 3D Press), и поддерживает функцию Always On, которая выводит уведомления на выключенный дисплей.

Под крышкой Pro 6 Plus разместился Exynos 8890 - мощный процессор Samsung, который корейская фирма разработала самостоятельно для использования в Galaxy-устройствах.

Новинка Meizu выйдет в двух версиях: с 64 и 128 гигабайтами памяти. Обе модели обладают 4 ГБ «оперативки» и поддерживают продвинутый формат хранения данных UFS 2.0.

Еще одна сильная черта Pro 6 Plus - 12-мегапиксельная камера с датчиком Sony. Лазерный автофокус (работает на расстоянии до двух метров) окружает кольцевая вспышка с десятью светодиодами разного тона. Разрешение фронтальной селфи-камеры составляет 5 мегапикселей.

Сканер mTouch с функцией измерения частоты сердцебиения распознает отпечаток за 0,15 секунды, говорят в Meizu. Кроме того, аппарат оснащен отдельным аудиочипом, батареей на 3400 мАч и портом USB.

В Китае Pro 6 Plus с 64 ГБ памяти будет продаваться за 3 тысячи юаней (чуть более 30 тысяч сомов), со 128 ГБ - за 3,3 тысячи юаней (чуть более 33 тысяч сомов).

Второй смартфон - M3X - обладает таким же 12-мегапиксельным Sony, но его экран меньше ( 5 дюймов , Full HD). Внутри установлен чип MediaTek Helio P20, 3 или 4 ГБ «оперативки» (для моделей с 32 либо 64 ГБ памяти) и аккумулятор емкостью 3200 мАч.

M3X комплектуется портом и сканером отпечатков пальцев, но без возможности определения частоты пульса.