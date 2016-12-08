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Лидеры поисковых запросов «Яндекса» - «погода», «порно» и названия соцсетей
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Лидеры поисковых запросов «Яндекса» - «погода», «порно» и названия соцсетей

8/12/16 20:19, Бишкек – ИА «24.kg»

Российский поисковик «Яндекс» подвел итоги года. По числу запросов самыми популярными из года в год остаются «погода», «порно» и названия соцсетей. Об этом сообщило агентство РБК.

 

Всего в рейтинге 11 категорий. При этом из всех запросов наиболее популярными оказались развлекательные и спортивные события, в общий топ-10 не попала ни одна общественно-политическая тема, отметил представитель «Яндекса».

 

В категории «События в стране и мире» на первом месте оказались выборы в Госдуму, на втором - выборы президента США. В первую тройку попал запрос о «свином гриппе в России», как называли очередной штамм заболевания в некоторых СМИ.

 

Среди наиболее популярных мужчин по версии «Яндекса» оказались избранный президентом США Дональд Трамп, актер Леонардо Ди Каприо, получивший «Оскар» за роль в фильме «Выживший», и Валерий Ободзинский, которому посвятили сериал «Эти глаза напротив».

 

 

В категории «Женщины» чаще других искали имя Ксения Собчак, которая в этом году стала матерью. На втором месте оказалась бывшая участница программы «Дом-2» Ольга Бузова. Далее в списке советская манекенщица Регина Збарская, о которой сняли сериал «Красная королева».

 

Наиболее резонансной премьерой «Яндекс» назвал запуск новых моделей iPhone. Вторым по популярности в этой категории был запрос о Московском центральном кольце, которое открылось 10 сентября. На третьем месте расположилась новая модель автомобиля Renault Kaptur.

 

 

Категорию «Мемы» возглавили названия песен группы «Ленинград»: «Лабутены» и «В Питере пить». Следом шла цитата премьер-министра России Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь».

 

  • Самой популярной игрой стала Slither.io.
  • Событием из мира спорта - Олимпиада в Рио-де-Жанейро.
  • Среди фильмов чаще других искали «Отряд самоубийц».
  • Среди российских сериалов - «Физрук», среди зарубежных - «Игра престолов».
  • В категории «Интернет» чаще всего искали «Голосование за символы на купюрах» и «Петиции на Change.org». 

 

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41231/

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