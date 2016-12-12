В iPhone 7 обнаружили секретную возможность

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Флагманские смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus обладают возможностью самостоятельно очищаться от попавшей внутрь отверстий воды при помощи специального приложения. О необычной функции устройств рассказал пользователь Reddit.
«Ну да, я попробовал взять телефон в душ, чтобы слушать там музыку. Он упал на пол, и вода затекла в отверстие динамика. В результате звук стал заметно тише», - написал он.
В комментариях к записи пользователи вспомнили, что похожей возможностью обладают и умные часы Apple Watch. Один из комментаторов продемонстрировал, как именно выглядит процесс самоочистки.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41485/