Facebook объявил новую стратегию борьбы с фейковыми новостями

Социальная сеть Facebook выбрала новую стратегию и инструменты борьбы с распространением ложных новостей через платформу. К оценке текстов привлекут пользователей и сторонние организации - новостные порталы, агентства, телеканалы, сообщило РИА «Новости».

«Мы верим в то, что у людей должен быть выбор, и мы сами не можем судить о правде, поэтому подошли к проблеме с осторожностью. Мы сфокусировали наши усилия на худшем из худшего - на очевидной лжи, которую спамеры распространяют ради собственной выгоды», - сообщила соцсеть.

Также Facebook активнее задействует пользователей для отсеивания ложных новостей и намерен привлечь сторонние организации. Теперь пользователям будет легче сообщать о новостях, которые, по их мнению, являются ложными. Если достаточное число пользователей отметят новость как фейк, Facebook перенаправит ее для оценки сторонним организациям для проверки фактов.

Совместно с соцсетью над проверкой фактов работают телеканал ABC News, агентство «Ассошиэйтед Пресс», порталы FactCheck.org, Politifact и Snopes. Facebook сообщил, что этот список, вероятно, расширится.

Истории, не прошедшие проверку на подлинность, не будут удалять с платформы, но их пометят как «спорные». В результате такие новости будут опускаться ниже в новостной ленте. У пользователей появится возможность нажать на ссылку и узнать подробности. Если пользователь захочет поделиться такой новостью с друзьями, у него будет такая возможность, но он получит еще одно предупреждение.

Facebook неоднократно критиковали по поводу ложных новостей после президентских выборов в США. В течение нескольких недель до и после выборов в Facebook и Twitter появилось множество ложных новостей, посвященных выборам в США.

Социальная сеть Facebook основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).