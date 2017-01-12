Xiaomi показала белый безрамочный смартфон-гигант

Одной из премьер выставки CES 2017, которая прошла в Лас-Вегасе (США), стал безрамочный смартфон Mi Mix, представленный компанией Xiaomi.

Гаджет имеет 6,4-дюймовый дисплей, который занимает более 90 процентов фронтальной панели. Из-за того, что рамки стали практически незаметными, у смартфона изменилась конструкция.

Разработчики сделали керамический корпус, заменили стандартный сенсор ультразвуковой технологией, а вместо обычного динамика применили пьезоэлектрическую акустическую систему.

Смартфон имеет 5-мегапиксельную фронтальную и 16-мегапиксельную основную камеру со светодиодной вспышкой, сканер отпечатков пальцев, оперативную память до 6 гигабайт и до 256 гигабайт встроенной флеш-памяти.

В премиум-варианте смартфона вокруг датчика камеры и сканера отпечатков пальцев имеются колечки из каймы 18-каратного золота.

Черный вариант Mi Mix уже представлен на сайте производителя. Когда именно в продажу поступит белый смартфон, пока неизвестно.