Мошенники развернули в Google Play новый бизнес

Специалисты выявили новую уловку мошенников, действующих на Google Play. Они развернули бизнес по перепродаже бесплатного приложения Adobe под видом плагина для воспроизведения мультимедийного контента, сообщила антивирусная компания ESET.
Как отмечается, в отличие от мобильных банкеров,
Статистика загрузок F11 указывает на успешность «бизнеса»: с ноября 2016 года приложение скачали около 500 тысяч пользователей.
После загрузки с Google Play приложение выводит на экран инструкции по установке и оплате через PayPal. Мошенники дополнительно предлагают установить мобильный браузер Firefox или Dolphin — они поддерживают Flash Player по умолчанию.
Мошенники пытались замаскировать аферу под законный бизнес, например, поместив приложение в разделе «Образование».Вирусный эксперт ESET Лукаш Стефанко