Blackview представила недорогой смартфон A9 Pro с двойной камерой

Не так давно двойная камера была привилегией дорогих флагманских смартфонов. Но производители освоили эту технологию, и теперь покупателям не нужно много тратить, чтобы получить преимущества двух фотомодулей. Яркий пример — новый Blackview A9 Pro, сообщил портал 4pda.ru.
Он относится к бюджетным устройствам, но имеет металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, расположенный под
Двойная основная камера в Blackview A9 Pro представлена двумя сенсорами Samsung, один из которых имеет разрешение 8 мегапикселей. Вспомогательный сенсор позволяет измерить глубину резкости и размыть задний фон на фотографиях. Фронтальная камера для видеозвонков и селфи имеет разрешение 2 мегапикселя.
Смартфон оборудован