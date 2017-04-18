Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на публикации

Администрация Facebook намерена упростить процедуру подачи жалоб на размещенные материалы в связи с тем, что ранее один из пользователей транслировал через социальную сеть сцену совершенного им убийства. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook по глобальным операциям Джастина Ософски, сообщил ТАСС.

Как отмечается в документе, «столь ужасным сценам не место на Facebook». Джастин Ософски уточнил, что сотрудники соцсети в связи с произошедшим «проводят пересмотр» работы системы, позволяющей пользователям жаловаться на размещение публикаций, которые идут вразрез с правилами.

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По словам вице-президента Facebook, цель данной работы — гарантировать, что «люди могут как можно быстрее и проще сообщить о нарушающем стандарты Facebook видео или ином материале».

Инцидент, ставший причиной изменений, произошел в воскресенье, 16 апреля. Житель города Кливленд (штат Огайо) Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он поместил запись, на которой запечатлено, как он стреляет в пожилого мужчину и убивает его.

Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через Facebook, во время которой признался в совершении преступления. В настоящее время злоумышленника разыскивают власти, награда за помощь в его поимке назначена в размере $50 тысяч.

По словам Джастина Ософски, сотрудникам Facebook поступили жалобы в связи с публикацией видеозаписи со сценой убийства спустя 45 минут после того, как ее разместили в соцсети. Представитель компании признал, что учетную запись Стивенса в Facebook заблокировали лишь спустя два часа после поступления первых данных о произошедшем.