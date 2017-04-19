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Техноблог

Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему

В Интернете появилась информация о том, что некоторые владельцы смартфонов Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+ жалуются на красноватый оттенок экрана. Об этом написал rg.ru со ссылкой на The Next Web.

Как утверждают пользователи Galaxy S8, цвет экрана различается у разных экземпляров смартфона. Так, некоторые телефоны отличаются красноватым оттенком экрана, у других же дисплей ярко-белый.

Представители Samsung оперативно отреагировали на сообщения о неполадках. Специалисты порекомендовали владельцам Galaxy S8 отрегулировать цветовой тон дисплея в настройках гаджета.

Тем не менее некоторые пользователи заявили, что следование данной рекомендации не помогло решить проблему. В таком случае эксперты южнокорейской компании советуют обратиться в официальный сервисный центр и заменить смартфон.

Смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus официально презентовали 29 марта.
Ссылка: http://www.24.kg/tehnoblog/49940/
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